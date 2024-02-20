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Berlusconi'nin mirası satılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 16:38
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti. Ancak ailesine yüklü miktarda servet bırakan Berlusconi'nin mirası çocukları tarafından teker teker satılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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Berlusconi’nin mirası satılıyor
Berlusconi'nin mirası satılıyor
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