Belçika BM kurulunda Filistin'i resmen tanıyacak! Belçika: İsrail'e sert yaptırımlar uygulanabilir
Belçika BM kurulunda Filistin’i resmen tanıyacak! Belçika: İsrail’e sert yaptırımlar uygulanabilir

Belçika BM kurulunda Filistin'i resmen tanıyacak! Belçika: İsrail'e sert yaptırımlar uygulanabilir

Giriş: 02.09.2025 12:45
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı dünyadan tepkiler büyürken Filistin'e destek veren ülkeler de çeşitli hamleler yapıyor. Son adım Belçika'dan geldi. Belçika Dışişleri bakanı Maxime Prevot ülkesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.
