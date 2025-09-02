Belçika BM kurulunda Filistin’i resmen tanıyacak! Belçika: İsrail’e sert yaptırımlar uygulanabilir

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı dünyadan tepkiler büyürken Filistin'e destek veren ülkeler de çeşitli hamleler yapıyor. Son adım Belçika'dan geldi. Belçika Dışişleri bakanı Maxime Prevot ülkesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıkladı.

