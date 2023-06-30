30 Haziran 2023, Cuma
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Belarus lideri Lukaşenko: Wagner krizi bitmedi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko "Wagner krizi bitmedi" dedi. Açıklamanın ardından gözler bir kez daha Ukrayna'da kalan Wagner güçlerine çevrildi. Peki Wagner ikiye mi bölündü? Silahlarını bırakmak istemeyen grup ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.