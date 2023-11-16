16 Kasım 2023, Perşembe
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Batı medeniyetsizliği! Siyonist destekçisi Kanada Başbakanı Trudeau'ya protesto: Elleriniz kanlı
Günlerdir Gazze’de savaş suçu işleyerek binlerce masumu katleden işgalci İsrail’e ABD ve AB koşulsuz destek veriyor. Son olarak katil İsrail’in Gazze’deki soykırımında işgalcilerin yanında olduğunu açıklayan Siyonist Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda kendi vatandaşı tarafından protesto edildi. Gazze için derhal ateşkes isteyen göstericiler “Elleriniz kanlı”, “Filistin özgürdür” sloganları attı. Trudeu, protestolar karşısında apar topar bulunduğu alanı terk etti. Gösterilere katılan 2 protestocu gözaltına alındı.