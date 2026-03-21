Başkan Erdoğan'ın baba ocağı Rize'deki bayram mesaisi!

Ramazan Bayramı’nın coşkusu tüm yurtta hissedilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramın ikinci gününü baba ocağı Rize’de, hemşehrileriyle iç içe ve yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçiriyor. Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana bölgede olan Erdoğan, bir yandan yerel yatırımları yerinde incelerken diğer yandan Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve Orta Doğu’da tırmanan gerilime karşı Türkiye’nin kararlı duruşunu tüm dünyaya haykırıyor. Güneysu’dan Handüzü Yaylası’na uzanan bu tarihi ziyarette, hem hüzün hem de devletin gücü aynı karede buluşuyor.