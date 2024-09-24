Başkan Erdoğan'dan BM'de İsrail desteğine sert tepki: Sizde bu zulme ortaksınız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşma ile 14'üncü kez genel kurula hitap etti. Erdoğan yaptığı konuşmanın çoğunluğunda Gazze’de yaşanan katliamdan bahsederken “Bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullanırken İsrail’le destek veren ülkelerin liderleri de salondaydı. Başkan Erdoğan’ın konuşmanın yansımaları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler tarafından "Filistinin haklarını savunan tek dünya lideri" olarak yorumlandı.

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