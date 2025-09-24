Başkan Erdoğan’dan BM İklim Zirvesi’nde hedef açıklaması: “2053’te net sıfır emisyon”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi’nde Türkiye’nin iklim politikalarını açıkladı. Erdoğan, “İklim politikalarımızı Enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik” dedi. “Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık” ifadelerini kullanan Erdoğan, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi kapsamında sektörleri dönüştürmeye devam edeceklerini vurguladı.

