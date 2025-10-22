Bannon "CIA'i MOSSAD kontrol ediyor" demişti!

22 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2025 18:38
ABD’de son dönemde, Donald Trump’ın liderliğini yaptığı “MAGA” yani “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” hareketinin önde gelen isimlerinden dış politikaya dair ezber bozan açıklamalar geliyor. Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’ın “Mossad, CIA’yi yönetiyor” çıkışının ardından bu kez ünlü gazeteci Tucker Carlson konuştu. Polonya’yı hedef alan Carlson, “Ukrayna’yı bu kadar seviyorsa, Rusya’yla kendisi savaşsın. Bu mesele ABD’nin sorunu değil.” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
