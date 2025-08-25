Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

