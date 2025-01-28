Avustralya’daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Little Desert Ulusal Parkı'na yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yetkililer, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangının, dün 40 kilometreden fazla alana yayıldığını bildirdi. Kontrol altına alınamayan orman yangınında 65 bin hektar arazinin kül olduğu ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN