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Avustralya’daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!

Avustralya'daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 17:52
Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Little Desert Ulusal Parkı'na yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yetkililer, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangının, dün 40 kilometreden fazla alana yayıldığını bildirdi. Kontrol altına alınamayan orman yangınında 65 bin hektar arazinin kül olduğu ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı kaydedildi.
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Avustralya’daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!
Avustralya’daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!
Avustralya'daki orman yangınında 65 bin hektar alan zarar gördü!
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