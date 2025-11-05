05 Kasım 2025, Çarşamba

Atlas Okyanusu'nda dev uyuşturucu operasyonu! Denizaltından 1.7 ton uyuşturucu madde çıktı
Atlas Okyanusu’nda dev uyuşturucu operasyonu! Denizaltından 1.7 ton uyuşturucu madde çıktı

Atlas Okyanusu'nda dev uyuşturucu operasyonu! Denizaltından 1.7 ton uyuşturucu madde çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 15:45
Portekiz makamları, Atlas Okyanusu’nun ortasında 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir “narco-denizaltı”yı ele geçirdi. Yarı batık halde ilerleyen tekne, İber Yarımadası’na doğru seyir halindeyken Portekiz Donanması ve Adli Polisi’nin ortak operasyonuyla durduruldu. Öte yandan ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir tekneyi hedef aldı. Saldırıda teknede bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Operasyon, uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarına neden oldu.
