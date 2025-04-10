Atina’de greve giden işçilerden protesto

Yunanistan’da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları dün 24 saatlik greve gitmiş, feribot uçak ve tren seferleri de durmuştu. Greve giden binlerce kişi başkent Atina'da toplandı. Yunan Parlamentosu önünde bir araya gelen düşük ücretleri protesto eden eylemciler, "maaşların iyileştirilmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler daha cömert zamların yanı sıra konut krizini hafifletecek önlemler alınması çağrısında bulundu.

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