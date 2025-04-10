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Atina’de greve giden işçilerden protesto

Atina’de greve giden işçilerden protesto

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 19:22
Yunanistan’da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları dün 24 saatlik greve gitmiş, feribot uçak ve tren seferleri de durmuştu. Greve giden binlerce kişi başkent Atina'da toplandı. Yunan Parlamentosu önünde bir araya gelen düşük ücretleri protesto eden eylemciler, "maaşların iyileştirilmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler daha cömert zamların yanı sıra konut krizini hafifletecek önlemler alınması çağrısında bulundu.
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Atina’de greve giden işçilerden protesto
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