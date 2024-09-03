Asya Pasifik'te gerilim yükseliyor! Tayvan'dan Çin'e rest

Asya Pasifik'te gerilim Tayvan’ın Çin’e rest çekmesiyle tavan yaptı. Tayvan lideri Çin'e meydan okudu ve "Bize değil gerekirse Rusya'ya saldırın" mesajı verdi. Çin-Tayvan geriliminin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN