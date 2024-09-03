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Asya Pasifik'te gerilim yükseliyor! Tayvan'dan Çin'e rest

Asya Pasifik'te gerilim yükseliyor! Tayvan'dan Çin'e rest

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.09.2024 11:13
Asya Pasifik'te gerilim Tayvan’ın Çin’e rest çekmesiyle tavan yaptı. Tayvan lideri Çin'e meydan okudu ve "Bize değil gerekirse Rusya'ya saldırın" mesajı verdi. Çin-Tayvan geriliminin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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