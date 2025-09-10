Almanya’dan Rus İHA’larına sert tepki: “Polonya ve NATO’ya provokasyon”

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini kasıtlı bir eylem olarak nitelendirdi. Pistorius, ihlallerin sadece Polonya’yı değil, tüm NATO ve Avrupa’nın güvenliğini hedef aldığını söyledi. Federal Meclis’te açıklamalarda bulunan Bakan, ihlallerin açıkça rotaya yönlendirilmiş olduğunu ve mühimmat taşıdığını belirtti. Almanya’nın Polonya ile işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Pistorius, provokasyonlara karşı kararlı duracaklarını ifade etti. Ayrıca Almanya’nın, Ukrayna’ya desteğinin ABD’den sonra ikinci sırada değil, en büyük destekçi konumunda olduğunu açıkladı.

