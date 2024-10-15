Almanya’dan İsrail’e soykırım desteği! Vahşeti görmezden geldi

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı. Fischer, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz" iddiasında bulundu.

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