Almanya'daki ırkçı saldırıdan kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu |Video

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman kelime-i sehâdet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Kamerun asıllı geç Bilal ismini aldı.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Almanya Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Pieter Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.