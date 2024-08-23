23 Ağustos 2024, Cuma
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Almanya'da Tesla için 500 bin ağaç kesildi
Almanya'da genişlemeye gidilen bir Tesla Fabrikası'nın inşasında, 329 hektar ormanlık alan yok edildi. Yaklaşık 500 bin ağacın kesildiği bölgedeki yıkımın boyutları, uydudan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.