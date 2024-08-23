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Almanya'da Tesla için 500 bin ağaç kesildi

Almanya'da Tesla için 500 bin ağaç kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 11:48
Almanya'da genişlemeye gidilen bir Tesla Fabrikası'nın inşasında, 329 hektar ormanlık alan yok edildi. Yaklaşık 500 bin ağacın kesildiği bölgedeki yıkımın boyutları, uydudan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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