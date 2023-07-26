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Alevlerle mücadelenin Türk savaşçıları! Rodos’taki yangını Türk pilot A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 13:40
Yunanistan bir haftayı aşkın süredir orman yangınları ile mücadele ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bölgede görev yapan Türk pilotlar, alevlerle mücadelede kritik rol üstleniyor. Görevli Kaptan Pilot Burhan Güler Yunanistan'daki yangınlara ilişkin son durumu A Haber'e anlattı.
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