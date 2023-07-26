26 Temmuz 2023, Çarşamba
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Alevlerle mücadelenin Türk savaşçıları! Rodos’taki yangını Türk pilot A Haber'e anlattı
Yunanistan bir haftayı aşkın süredir orman yangınları ile mücadele ediyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bölgede görev yapan Türk pilotlar, alevlerle mücadelede kritik rol üstleniyor. Görevli Kaptan Pilot Burhan Güler Yunanistan'daki yangınlara ilişkin son durumu A Haber'e anlattı.