25 Haziran 2022, Cumartesi
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Afganistan’da depremde binden fazla kişi hayatını kaybetti! Taliban’dan uluslararası yardım çağrısı
Afganistan'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından insani kriz yaşanıyor. Binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde iki binden fazla kişi ise yaralı. Taliban hükümeti ellerindeki malzemenin yeterli olmadığını, uluslararası her türlü yardımı kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.