ABD’ye ait askeri helikopter Japonya’da beyzbol sahasına acil iniş yaptı

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü. ABD’ye ait bir askeri helikopter beyzbol sahasına acil iniş yaptı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre olay dün 20.16’da ülkenin Okinawa eyaletinde meydana geldi. ABD'deki Pendleton Deniz Piyadeleri Üssü'ne ait UH-1 tipi bir helikopter, Nago şehrinde rutin eğitim uçuşu yaptığı sırada nedeni bilinmeyen bir arıza uyarısı aldı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde karar alan pilot, bölgedeki bir beyzbol sahasına acil iniş gerçekleştirdi. Bir genç beyzbol takımının sahada antrenman yaptığı sırada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Helikopterin saat 22.40’ta tekrar havalanarak Okinawa eyaletindeki Ginowan şehrinde bulunan Futenma Hava Üssü'ne geri döndüğü açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı, Okinawa eyaleti yönetimine yaptığı bildirimde helikopterin herhangi bir tehlikeli madde ya da silah taşımadığını ifade etti. Olayla ilgi detaylı soruşturma başlatıldı.