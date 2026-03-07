CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İsrail Beyrut'a kara harekatı mı düzenleyecek?
Özel Haberİsrail Beyrut'a kara harekatı mı düzenleyecek?
İran'dan İsrail'e 25. saldırı
Dünyaİran'dan İsrail'e 25. saldırı
Bu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
YaşamBu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
Ankara'da gündem İran savaşı
Özel HaberAnkara'da gündem İran savaşı
Antalya'da balıkçı teknesi battı
YaşamAntalya'da balıkçı teknesi battı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD’ye ait askeri helikopter Japonya’da beyzbol sahasına acil iniş yaptı

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü. ABD’ye ait bir askeri helikopter beyzbol sahasına acil iniş yaptı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre olay dün 20.16’da ülkenin Okinawa eyaletinde meydana geldi. ABD'deki Pendleton Deniz Piyadeleri Üssü'ne ait UH-1 tipi bir helikopter, Nago şehrinde rutin eğitim uçuşu yaptığı sırada nedeni bilinmeyen bir arıza uyarısı aldı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde karar alan pilot, bölgedeki bir beyzbol sahasına acil iniş gerçekleştirdi. Bir genç beyzbol takımının sahada antrenman yaptığı sırada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Helikopterin saat 22.40’ta tekrar havalanarak Okinawa eyaletindeki Ginowan şehrinde bulunan Futenma Hava Üssü'ne geri döndüğü açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı, Okinawa eyaleti yönetimine yaptığı bildirimde helikopterin herhangi bir tehlikeli madde ya da silah taşımadığını ifade etti. Olayla ilgi detaylı soruşturma başlatıldı.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!