12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD’nin işkence merkezi Guantanamo 21. yılında! Dünyanın en kötü hapishanesi

ABD’nin işkence merkezi Guantanamo 21. yılında! Dünyanın en kötü hapishanesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 15:35
ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı "teröre karşı küresel savaş" siyaseti kapsamında açılan Guantanamo hapishanesi 21'inci yılını doldurdu. Biden'ın “kapatılmalı" dediği, fakat hala açık olan hapishane, insan hakları örgütlerinin tepkisini toplamaya devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Almanya’da çöpten yemeğe izin çıkıyor
Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor
İran’da doğalgaz krizi!
İran'da doğalgaz krizi!
ABD havacılık sisteminde kriz!
ABD havacılık sisteminde kriz!
Paris’te bıçaklı saldırı dehşeti
Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Görüntüler Rusya’dan! Seyir halindeki uçakta...
Görüntüler Rusya'dan! Seyir halindeki uçakta...
Daha Fazla Video Göster