12 Ocak 2023, Perşembe
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ABD’nin işkence merkezi Guantanamo 21. yılında! Dünyanın en kötü hapishanesi
ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı "teröre karşı küresel savaş" siyaseti kapsamında açılan Guantanamo hapishanesi 21'inci yılını doldurdu. Biden'ın “kapatılmalı" dediği, fakat hala açık olan hapishane, insan hakları örgütlerinin tepkisini toplamaya devam ediyor.