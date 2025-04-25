25 Nisan 2025, Cuma
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ABD'den Riyad'a 100 milyar dolarlık silah paketi!
ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak. Ziyaret kapsamında Trump’ın, Riyad yönetimine yaklaşık 100 milyar dolarlık bir silah paketi sunması bekleniyor. İddialara göre paketin içinde gelişmiş savaş uçakları F-35’ler de yer alıyor. Bu anlaşma, bölgedeki dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.