17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD'den Çin'e yönelik iki gergin hamle! Tayvan kışkırtması ve yeni teknoloji kısıtlamaları
ABD’den Çin’e yönelik iki gergin hamle! Tayvan kışkırtması ve yeni teknoloji kısıtlamaları

ABD'den Çin'e yönelik iki gergin hamle! Tayvan kışkırtması ve yeni teknoloji kısıtlamaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 08:16
Washington, Pekin'le artan gerilim hattına iki yeni cephe daha ekledi: bir yandan Huawei'in çiplerine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırırken diğer yandan Tayvan'a verdiği ‘Altı Güvence’yi yasa tasarısıyla resmileştirme adımı attı. Çin bu eş zamanlı hamleleri kendi egemenliğine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirerek, ABD'yi provokatif eylemlerine son vermeye çağırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den Çin’e yönelik iki gergin hamle! Tayvan kışkırtması ve yeni teknoloji kısıtlamaları
ABD’den Çin’e yönelik iki gergin hamle!
ABD'den Çin'e yönelik iki gergin hamle!
ABD Başkanı Trump Fox News’e konuştu!
ABD Başkanı Trump Fox News’e konuştu!
ABD’de Türk bayrağı göndere çekildi
ABD’de Türk bayrağı göndere çekildi
İsrail, 10 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
İsrail, 10 Filistinli mahkumu serbest bıraktı
Pakistan Başbakanı: Savaşı kazandık ama barış istiyoruz
Pakistan Başbakanı: "Savaşı kazandık ama barış istiyoruz"
Gazze’de bir günde 100’den fazla kişi katledildi!
Gazze’de bir günde 100'den fazla kişi katledildi!
Güneş’te yılın en güçlü patlaması!
Güneş'te yılın en güçlü patlaması!
Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı
Rusya heyeti konsolosluktan ayrıldı
Liderlerin çocukluk halleri izleyenleri gülümsetti!
Liderlerin çocukluk halleri izleyenleri gülümsetti!
Putin o ismi görevden aldı!
Putin o ismi görevden aldı!
ABD Başkanı Trump: Eve dönüyorum
ABD Başkanı Trump: Eve dönüyorum
İtalya Paludan’ı sınır dışı etti!
İtalya Paludan’ı sınır dışı etti!
Daha Fazla Video Göster