ABD’den Çin’e yönelik iki gergin hamle! Tayvan kışkırtması ve yeni teknoloji kısıtlamaları

Washington, Pekin'le artan gerilim hattına iki yeni cephe daha ekledi: bir yandan Huawei'in çiplerine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırırken diğer yandan Tayvan'a verdiği ‘Altı Güvence’yi yasa tasarısıyla resmileştirme adımı attı. Çin bu eş zamanlı hamleleri kendi egemenliğine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirerek, ABD'yi provokatif eylemlerine son vermeye çağırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den aktardı.

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