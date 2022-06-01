01 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD’de yine polis şiddeti! Hamile kadına acımasızca ateş ettiler
ABD'de son dönemlerde gündeme gelen ırkçı saldırılar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. ABD'de yaşayan özellikle de siyahlara uygulanan haksız şiddet haberleri gündemi sarsıyor. Bunlara bir yenisi de ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. 3 çocuğu da yanında olan hamile bir kadına polis 5 el ateş etti. İşte o dehşete düşüren olay kamerada!