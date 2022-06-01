ABD’de yine polis şiddeti! Hamile kadına acımasızca ateş ettiler

ABD'de son dönemlerde gündeme gelen ırkçı saldırılar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. ABD'de yaşayan özellikle de siyahlara uygulanan haksız şiddet haberleri gündemi sarsıyor. Bunlara bir yenisi de ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. 3 çocuğu da yanında olan hamile bir kadına polis 5 el ateş etti. İşte o dehşete düşüren olay kamerada!