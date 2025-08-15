ABD’de tartışma yaratan karar! Washington’da Ulusal Muhafızlar devriye geziyor

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da suç oranlarının zirveye ulaştığını açıkladı. Açıklamadan yalnızca bir gün sonra kentin sokaklarında 800 ulusal muhafız ve 500 federal kolluk kuvveti devriye gezmeye başladı. Zırhlı araçlar kritik noktalara konuşlandırıldı en az 23 kişi gözaltına alındı. Karara tepkiler var.

