05 Ağustos 2025, Salı
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ABD'de geri sayım: Rusya'ya tanınan süre doluyor! Putin, Trump'ın elçisi Witkoff'u kabul edecek mi?
Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümüne yönelik ümitler hızla azalırken Trump'ın Rusya'ya tanıdığı süre için geri sayım sürüyor. Gözler, Trump'ın elçisi Witkoff'un Putin ile yapacağı olası görüşmeye çevrilmiş durumda. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.