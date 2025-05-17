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ABD’de filmleri aratmayan firar! Hücrenin duvarını delip kaçtılar

ABD’de filmleri aratmayan firar! Hücrenin duvarını delip kaçtılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 08:57
ABD, filmleri aratmayan firara sahne oldu. 11 mahkum hücrelerinin duvarını delerek tek tek kaçtı. Yaşları 19 ila 42 arasında değişen mahkumların hücrelerindeki metal lavabonun arkasına açtıkları dikdörtgen delikten kaçtıkları tespit edildi. Mahkumlar kaçmadan önce deldikleri duvara; "Kolaydı" yazmayı da ihmal etmedi.
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ABD’de filmleri aratmayan firar! Hücrenin duvarını delip kaçtılar
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