17 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
ABD’de filmleri aratmayan firar! Hücrenin duvarını delip kaçtılar
ABD, filmleri aratmayan firara sahne oldu. 11 mahkum hücrelerinin duvarını delerek tek tek kaçtı. Yaşları 19 ila 42 arasında değişen mahkumların hücrelerindeki metal lavabonun arkasına açtıkları dikdörtgen delikten kaçtıkları tespit edildi. Mahkumlar kaçmadan önce deldikleri duvara; "Kolaydı" yazmayı da ihmal etmedi.