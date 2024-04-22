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ABD ve Batı, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapma kararı aldı! Rusya: yardım Ukrayna'yı daha da mahvedecek!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 22.04.2024 15:47
Güncelleme:22.04.2024 15:47
Batı'dan Ukrayna'ya art arda silah yardımı açıklamalarına Rusya'dan tepkiler var. Kremlin, "Yardımlar Ukrayna'yı daha da mahvedecek" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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