ABD ve Batı, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapma kararı aldı! Rusya: yardım Ukrayna'yı daha da mahvedecek!

Batı'dan Ukrayna'ya art arda silah yardımı açıklamalarına Rusya'dan tepkiler var. Kremlin, "Yardımlar Ukrayna'yı daha da mahvedecek" açıklamasını yaptı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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