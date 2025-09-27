27 Eylül 2025, Cumartesi

ABD, Kolombiya Başkanı Petro’nun vizesini iptal etti

Giriş: 27.09.2025 13:30
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’deki resmi ziyareti sırasında New York’ta düzenlenen Filistin destekçisi gösterilerde ABD askerlerine seslenerek, “İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump’a boyun eğmeyin” ifadelerini kullandı. Petro, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirip, BM’ye dünyanın kurtuluşu için bir barış gücü kurulması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro’nun açıklamalarını pervasız ve kışkırtıcı olarak değerlendirerek vizesinin iptal edileceğini açıkladı. Kolombiyalı lider, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin Filistin’e yönelik tutumunu eleştirirken, ülkelerin soykırımı durduracak bir ordu kurması gerektiğini vurguladı. Petro, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “soykırımın suç ortağı” olarak nitelendirdi. Karara göre, Petro’nun eylemleri ABD askerlerini itaatsizliğe teşvik etmesi nedeniyle yaptırım kapsamına alındı. Lider, Filistin halkına desteğini de açıkça ifade etti ve uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi. ABD’nin vize iptali, iki ülke arasında diplomatik gerilimi artıracak gibi görünüyor.
