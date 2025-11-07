ABD, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneyi vurdu: 3 ölü

07 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 11:21
Denizaşırı operasyonlarını genişleterek uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi sürdüren ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneyi hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklamada, "Daha önce söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlere yönelik tekne saldırıları Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek. Bugün, Başkan Trump talimatıyla Savunma Bakanlığı, Tanımlanmış Bir Terör Örgütü (DTO) tarafından işletilen uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye Karayipler'de ölümcül saldırı düzenledi. Bu tekne, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyordu ve uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda, Amerikan güçleri herhangi bir zarar görmedi ancak teknede bulunan 3 erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Ölümcül uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz sizi öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.
