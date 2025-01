Sinemanın 1 numaralı adresi olarak Hollywood, çektiği filmlerle ve oluşturduğu algıyla Amerika'yı her an her felakete hazırlıklı bir imaj çizerken Kaliforniya'daki dev yangınlar bu algıyı yerler bir etti. ABD itfaiyesi yangınlar karşısında aciz kaldı ve binlerce ev kül oldu. İşite tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN