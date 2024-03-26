26 Mart 2024, Salı
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ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
Güvenlik konseyi "ateşkes" dedi. Oylamada ABD çekimser kaldı, İsrail karara tepki gösterdi. Netanyahu İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı. Peki, İsrail güvenlik konseyi kararına uyacak mı? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları anlattı.