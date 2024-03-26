26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!

ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2024 01:01
Güvenlik konseyi "ateşkes" dedi. Oylamada ABD çekimser kaldı, İsrail karara tepki gösterdi. Netanyahu İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı. Peki, İsrail güvenlik konseyi kararına uyacak mı? AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
ABD ile İsrail arasında ateşkes gerilimi!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Avrupa’nın göbeğinde PKK terörü!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı!
Fransa’da terör alarmı en üst seviyede!
Fransa'da terör alarmı en üst seviyede!
Rusya’da ne oluyor? Terör saldırısı ve savaş
Rusya’da ne oluyor? Terör saldırısı ve savaş
DEAŞ’tan Rusya’ya yeni tehdit
DEAŞ'tan Rusya'ya yeni tehdit
Türk gemisi yeni bir göçmen faciasını önledi
Türk gemisi yeni bir göçmen faciasını önledi
Çöplük definecilerin hedefi oldu!
Çöplük definecilerin hedefi oldu!
Rusya İslam’ı konuşuyor! Kahraman ilan edildi
Rusya İslam’ı konuşuyor! Kahraman ilan edildi
Rusya’daki terör saldırısının ilk anları!
Rusya’daki terör saldırısının ilk anları!
Yanlışlıkla kendini protesto etti
Yanlışlıkla kendini protesto etti
Moskova’daki katliamda ölü sayısı artıyor
Moskova’daki katliamda ölü sayısı artıyor
Daha Fazla Video Göster