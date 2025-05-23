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ABD Güney Güney Kore’den asker çekecek mi? Silahlanma baskısı…

ABD Güney Güney Kore’den asker çekecek mi? Silahlanma baskısı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 15:02
ABD Asya Pasifik politikasında da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Amerikan medyasına göre Trump yönetimi Güney Kore'deki askeri varlığını azaltmayı planlıyor. 4 binden fazla asker Hint okyanusundaki üslere konuşlandırılacak. Bu politika değişimi ile hem Kuzey Kore'ye hem de müttefiklere bir mesaj niteliği taşıyor.
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ABD Güney Güney Kore’den asker çekecek mi? Silahlanma baskısı…
ABD Güney Güney Kore’den asker çekecek mi?
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