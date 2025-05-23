ABD Güney Güney Kore’den asker çekecek mi? Silahlanma baskısı…

ABD Asya Pasifik politikasında da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Amerikan medyasına göre Trump yönetimi Güney Kore'deki askeri varlığını azaltmayı planlıyor. 4 binden fazla asker Hint okyanusundaki üslere konuşlandırılacak. Bu politika değişimi ile hem Kuzey Kore'ye hem de müttefiklere bir mesaj niteliği taşıyor.

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