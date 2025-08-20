20 Ağustos 2025, Çarşamba

ABD Başkanı Trump'tan Oval Ofis pozu! Tartışma yaratan kareler
ABD Başkanı Trump’tan Oval Ofis pozu! Tartışma yaratan kareler

ABD Başkanı Trump’tan Oval Ofis pozu! Tartışma yaratan kareler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 09:34
ABD Başkanı Trump yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğraf Ukrayna zirvesinin önüne geçti. Fotoğrafta Başkan Trump'ın adeta bir öğretmen gibi Avrupalı liderleri Oval Ofis'teki masasının önünde hizaya dizdiği görülüyor. Avrupalı liderlerin durumdan memnuniyetsizlikleri yüz ifadelerinden anlaşılıyor.
