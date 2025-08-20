ABD Başkanı Trump’tan Oval Ofis pozu! Tartışma yaratan kareler

ABD Başkanı Trump yönetimine yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğraf Ukrayna zirvesinin önüne geçti. Fotoğrafta Başkan Trump'ın adeta bir öğretmen gibi Avrupalı liderleri Oval Ofis'teki masasının önünde hizaya dizdiği görülüyor. Avrupalı liderlerin durumdan memnuniyetsizlikleri yüz ifadelerinden anlaşılıyor.

