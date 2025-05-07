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ABD Başkanı Donald Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması yorumu: Utanç verici

ABD Başkanı Donald Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması yorumu: Utanç verici

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 09:59
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi. Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması yorumu: Utanç verici
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