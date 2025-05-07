07 Mayıs 2025, Çarşamba
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ABD Başkanı Donald Trump’tan Hindistan-Pakistan çatışması yorumu: Utanç verici
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi. Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.