22 Şubat 2023, Çarşamba
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ABD Başkanı Biden Kiev'deyken Putin 'şeytan'ı ateşledi! Kutupları geçip hedefe ulaşıyor: Sarmat 10 şehri yok etme gücünde
Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde süper güçler birbirine meydan okudu. ABD Başkanı Joe Biden, Kiev'i ziyaret ettiği sırada Rusya, füze düğmesine bastığını duyurdu. Putin'in beş yıl önce duyurduğu Sarmat adlı kıtalararası balistik füze, çok sayıda nükleer başlık taşıyabiliyor, Kuzey ve Güney kutbunu geçerek hedefe ulaşabiliyor. Bazı askeri uzmanlar 200 tonluk füzenin 10 şehri birden yok edebileceğini söylüyor.