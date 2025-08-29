29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları AB ülkeleri Tahran'a yaptırım sinyali! AB ülkeleri "Snapback" için BMGK'ya başvurdu
AB ülkeleri Tahran’a yaptırım sinyali! AB ülkeleri Snapback için BMGK’ya başvurdu

AB ülkeleri Tahran'a yaptırım sinyali! AB ülkeleri "Snapback" için BMGK'ya başvurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 09:14
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "Snapback" mekanizmasının işletilmesi için Birleşmiş Milletlere başvurdu. Tahran yönetiminden jet yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir tavır" yorumunda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB ülkeleri Tahran’a yaptırım sinyali! AB ülkeleri Snapback için BMGK’ya başvurdu
Vekiller meclis salonunu ringe çevirdi
Vekiller meclis salonunu ringe çevirdi
AB ülkeleri Tahran’a yaptırım sinyali!
AB ülkeleri Tahran'a yaptırım sinyali!
İşte İsrail yerler bir ettiği Gazze! Filistinli aktivist havadan görüntüledi
İşte İsrail yerler bir ettiği Gazze! Filistinli aktivist havadan görüntüledi
ABD soykırımcı İsrail’e neden kalkan oluyor?
ABD soykırımcı İsrail’e neden kalkan oluyor?
Türkiye’de bahis faaliyeti yürüten 11 kişiye soruşturma!
Türkiye'de bahis faaliyeti yürüten 11 kişiye soruşturma!
Trump’ önce savaşı bitireceğim, sonra kesin değil dedi
Trump' önce "savaşı bitireceğim", sonra "kesin değil" dedi
İsrail’de savaş karşıtı gösteri!
İsrail’de savaş karşıtı gösteri!
İsrail Gazze’yi yerle bir etmek istiyor!
İsrail Gazze'yi yerle bir etmek istiyor!
Gazze’de çocuklar kirli suya muhtaç kaldı
Gazze’de çocuklar kirli suya muhtaç kaldı
İspanya’da la tomatina festivali!
İspanya'da "la tomatina" festivali!
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!
İsrail bir kez daha Suriye'yi hedef aldı!
İşte İsrail’in yerle bir ettiği Gazze!
İşte İsrail'in yerle bir ettiği Gazze!
Daha Fazla Video Göster