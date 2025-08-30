AB Ukraynalı askerleri eğitecek!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Avrupa, üzerine düşeni tam olarak yerine getirecek. Bu, ateşkes sonrası Ukrayna topraklarında askeri eğitim ve danışmanlık sağlanmasını kapsayacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN