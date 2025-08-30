30 Ağustos 2025, Cumartesi

AB Ukraynalı askerleri eğitecek!
AB Ukraynalı askerleri eğitecek!

AB Ukraynalı askerleri eğitecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 01:03
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Avrupa, üzerine düşeni tam olarak yerine getirecek. Bu, ateşkes sonrası Ukrayna topraklarında askeri eğitim ve danışmanlık sağlanmasını kapsayacak" dedi.
