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A Haber yayınında Gazze'de sıcak saatler!

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Giriş: 04.11.2023 23:58
A Haber yayınında sıcak saatler! Ata Gündüxz Gazze Sınırı'ndan saniye saniye aktardı. Katil İsrail bombalıyor, Hamas karşılık veriyor.
A Haber yayınında Gazze’de sıcak saatler!
A Haber yayınında Gazze'de sıcak saatler!
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