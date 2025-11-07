07 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor! Çin, Türkiye'den neler alıyor?
Türkiye, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 18 şirketle katıldı. Gıda, tekstil, kozmetik ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren firmalar, Türk ürünlerini Çin pazarına tanıtıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor.