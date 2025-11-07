07 Kasım 2025, Cuma

A Haber, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor! Çin, Türkiye'den neler alıyor?
A Haber, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor! Çin, Türkiye’den neler alıyor?

A Haber, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor! Çin, Türkiye'den neler alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 13:59
Türkiye, Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 18 şirketle katıldı. Gıda, tekstil, kozmetik ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren firmalar, Türk ürünlerini Çin pazarına tanıtıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Türkiye standında ihracatın nabzını tutuyor.
