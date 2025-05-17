A Haber Londra’daki Nekbe protestolarında! Binlerce kişi Nekbe’yi anıyor

İsrail'in, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan zulmü hala sürüyor. Filistinlilerin büyük felaket anlamına gelen Nekbe dediği bu zorunlu göçün üzerinden 76 yıl geçti. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi de Nekbe'yi anmak için toplandı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'da detayları aktardı.

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