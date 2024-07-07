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A Haber İsrail-Ürdün sınırında! Doha'dan ateşkes çıkacak mı?

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Giriş: 07.07.2024 17:57
Gazze'deki insanlık dışı İsrail katliamı bitmek bilmezken, bunun gölgesinde ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, İsrail-Ürdün sınırından canlı yayında bölgede yaşanan son gelişmeleri ve gündemdeki sıcak konulara ilişkin detayları paylaştı.
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