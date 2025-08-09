10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları A Haber Altay'da! Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolculuk
A Haber Altay’da! Kanas Gölü’nden Ay Koyu’na masalsı yolculuk

A Haber Altay'da! Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolculuk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2025 20:10
Güncelleme:10.08.2025 01:59
Çin'in kuzeybatısında yer alan Altay şehri, yemyeşil doğası, kültürel çeşitliliği ve eşsiz coğrafyasıyla görenleri büyülüyor. Doğal güzelliklerin, kadim geleneklerin ve modern altyapının iç içe geçtiği bu eşsiz şehirde A Haber ekibi ise Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolcululuğu ekranlara taşıdı.
A Haber Altay’da! Kanas Gölü’nden Ay Koyu’na masalsı yolculuk
Trump-Putin zirvesi neden Alaska’da olacak?
Trump-Putin zirvesi neden Alaska'da olacak?
A Haber Altay’da! Kanas Gölü’nden Ay Koyu’na masalsı yolculuk
A Haber Altay'da! Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolculuk
Times Meydanı’nda silahlı saldırı
Times Meydanı'nda silahlı saldırı
BMGK’dan Gazze için acil durum toplantısı!
BMGK’dan Gazze için acil durum toplantısı!
İtalya’da Filistin mesajı! Vekillerden özel gösteri
İtalya’da Filistin mesajı! Vekillerden özel gösteri
Kritik zrive 15 Ağustos’ta Alaska’da
Kritik zrive 15 Ağustos’ta Alaska’da
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye’ye etkisi olacak mı?
Bakü-Erivan barış anlaşmasının Türkiye'ye etkisi olacak mı?
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması imzalandı
Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi
Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi
İran’da tren raydan çıktı: 30 yaralı
İran'da tren raydan çıktı: 30 yaralı
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Gazze işgal planına dünyadan sert tepkiler!
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Putin Trump ile ne zaman görüşecek
Daha Fazla Video Göster