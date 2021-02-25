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82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca... Ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 25.02.2021 15:21
Güncelleme:25.02.2021 15:30
İtalya'da 82 yaşındaki kadın sürücü fren yerine gaza basınca kontrolü kaybederek fırına daldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Kathryn Ford (82) adlı kadın fren yerine gaza basınca fırına daldı.

Fron adlı kadının direksiyon başında şoka girdiği ifade edildi. Kaza esnasında fırının sahibinin eşi Tom Fron, kontağı kapatmak için otomobile koştu. Çalışanlar kazada yara almazken, Ford'un kolundan yaralandığı ifade edildi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Kaza hakkında konuşan Fron, 'Bu bir mucizeydi. Her şey çok hızlı oldu. Kasadaydım ve bir kaza sesi duydum. Ölümden döndük' dedi. Kaza nedeniyle fırının iki hafta hizmete kapatıldığı ifade edildi.

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