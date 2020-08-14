14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 400 kilogram kaldırmaya çalışıyordu! Canlı yayında dizleri kırıldı...

400 kilogram kaldırmaya çalışıyordu! Canlı yayında dizleri kırıldı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 10:30
Rusya’da halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh’in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.

Canlı yayında dizleri kırıldı...
Canlı yayında dizleri kırıldı...
Lübnan'dan Türkiye’ye teşekkür yağmuru
Lübnan'dan Türkiye’ye teşekkür yağmuru
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Köln'den islamofobik üyeye tepki
Köln'den islamofobik üyeye tepki
Görülmemiş evlilik tekilifi! Kendini ateşe verdi...
Görülmemiş evlilik tekilifi! Kendini ateşe verdi...
Türk kadın başkana ayrımcılık ve taciz!
Türk kadın başkana ayrımcılık ve taciz!
İskoçya'da tren yoldan çıktı: 9 kişi öldü
İskoçya'da tren yoldan çıktı: 9 kişi öldü
İngiltere’de büyük şok! İnsanlık dramı yaşanabilir
İngiltere’de büyük şok! "İnsanlık dramı yaşanabilir"
İngiltere tarihinin şokunu yaşıyor!
İngiltere tarihinin şokunu yaşıyor!
Daha Fazla Video Göster