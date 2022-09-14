3. Karabağ savaşı mı başladı? Bölgedeki son durumu A Haber'de anlattı

Ermeni güçlerinin sabotaj girişimleri sonucu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2. Karabağ savaşından sonraki en şiddetli çatışmalar yaşandı. 50 Azerbaycan askeri şehit düştü. Peki bölgede neler yaşanıyor? Tansiyon düştü mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ahmet Şahidov, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahidov, “Ermenistan tarafı çağrılara uymuyor. Gergin anlar devam ediyor.” ifadelerini kullandı ve 2 sivil vatandaşın da yaralandığını belirtti.

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