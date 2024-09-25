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18 yıl sonra ilk defa Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!

18 yıl sonra ilk defa Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 18:04
İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail bombalıyor Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Öte yandan savaş devam ederken Lübnan’ın güneyinde büyük bir kaçış var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna aktardı. İslim İstanbullu yaptığı açıklamada 18 yıl sonra ilk defa Hayfa’nın Hizbullah tarafından vurulduğu belirtti. İşte tüm detaylar…
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18 yıl sonra Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!
18 yıl sonra Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!
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