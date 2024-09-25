25 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
18 yıl sonra ilk defa Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!
İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail bombalıyor Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Öte yandan savaş devam ederken Lübnan’ın güneyinde büyük bir kaçış var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna aktardı. İslim İstanbullu yaptığı açıklamada 18 yıl sonra ilk defa Hayfa’nın Hizbullah tarafından vurulduğu belirtti. İşte tüm detaylar…