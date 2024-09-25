18 yıl sonra ilk defa Hayfa Hizbullah tarafından vuruldu!

İsrail ve Lübnan sınır hattında gerilim hat safhada. İsrail bombalıyor Hizbullah ise roketlerle karşılık veriyor. Öte yandan savaş devam ederken Lübnan’ın güneyinde büyük bir kaçış var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna aktardı. İslim İstanbullu yaptığı açıklamada 18 yıl sonra ilk defa Hayfa’nın Hizbullah tarafından vurulduğu belirtti. İşte tüm detaylar…

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