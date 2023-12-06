13 yaşındaki çocuk annesini öldürdü! Her şeyi bebek kamerası kaydetti

13 yaşındaki Derek Rosa, 39 yaşındaki annesini öldürme suçuyla karşı karşıya. Bir yetişkin olarak yargılanıyor ve şu anda gözaltında tutuluyor. Yakın zamanda bebek kamerasının yakaladığı görüntüleri yayınlayan yetkililer ise olayın detaylarını gözler önüne serdi.