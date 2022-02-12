12 Şubat 2022, Cumartesi
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Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı
Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine dorukta. Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı. İşte o anlar.