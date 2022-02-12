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Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği! 15 Temmuz hainin kimliği ortaya çıkarıldı

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Giriş: 12.02.2022 00:31
Atv ekranlarında Cuma günleri yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Yalnız Kurt dizisinde heyecan yine dorukta. Yalnız Kurt'un bugünkü bölümünde askeriyede yer alan FETÖ'cü hainler işlenirken 15 Temmuz gecesi sırra kadem basan Hilmi Kopanlı anlatıldı. İşte o anlar.
Yalnız Kurt’ta FETÖ gerçeği!
Yalnız Kurt'ta FETÖ gerçeği!
Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yalnız Kurt 2. bölümüne damga vuran sahne
Yalnız Kurt 2. bölümüne damga vuran sahne
Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı!
Yalnız Kurt 2.bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı!
Yalnız Kurt
Yalnız Kurt
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Yalnız Kurt dizisinde kurt Altay'ı böyle getirdi!
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