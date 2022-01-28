Yalnız Kurt dizisinde kurdun Altay'ı getirdiği sahne milyonlarda merak uyandırdı!

ATV'nin ekranlara damga vuracak dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümünde milyonları ekrana kilitledi. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizide kurdun Altay'ı getirdiği sahne büyük beğeni topladı. İşte kurdun yaralı halde olan Altay'ı getirdiği o anlar... Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları...

ATV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Yalnız Kurt dizisi milyonları ekranlara kitlemeyi başardı. Türkiye'nin yakın geleceğine ışık tutan dizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Diziye kurdun yaralı olan Altay'ı getirdiği sahne damga vurdu.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR - KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

Diğer oyuncular ise şu şekilde:

Gökhan Soylu

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel

Murat Han

Deniz Evin

Yaprak Medine